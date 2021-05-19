Опубликовано 19/05/2021 в 17:05 GMT | Обновлено 19/05/2021 в 17:14 GMT

Швейцарский гонщик Qhubeka ASSOS Мауро Шмид выиграл 11-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

Этап протяженностью 162 км прошел между городами Перуджа и Монтальчино. Время победителя – 4 часа, 1 минута, 55 секунд. Вторым финишировал итальянец Алессандро Кови из команды UAE Team Emirates, третьим стал бельгиец Харм Ванхауке, представляющий Lotto.

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Русский велогонщик Александр Власов из Astana – Premier Tech стал 13-м и поднялся на второе место в общем зачете. Он уступает лидеру Эгану Берналю из Ineos Grenadiers 45 секунд.

12-й этап пройдет 20 мая, его протяженность составит 212 км.

Всего на «Джиро д’Италия» гонщикам предстоит преодолеть 21 этап.

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