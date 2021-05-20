Итальянский велогонщик AG2R Citroën Андреа Вендраме стал победителем 12-го этапа престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».
Этап протяженностью 212 км прошел между городами Сиена и Баньо-ди-Романья. Вендраме преодолел дистанцию за 5 часов 43 минуты 48 секунд. Вторым финишировал австралиец Крис Хэмилтон из команды DSM, третьим стал итальянец Джанлука Брамбилья из Trek-Segafredo.
Джиро д'Италия
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Русский велогонщик Александр Власов из Astana – Premier Tech финишировал 28-м и сохранил второе место в общем зачете. Он уступает лидеру Эгану Берналю из Ineos Grenadiers 45 секунд.
- 13-й этап пройдет 21 мая, его протяженность составит 198 км.
- Всего на «Джиро д’Италия» гонщикам предстоит преодолеть 21 этап.
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