Итальянский велогонщик Джакомо Ниццоло из команды Qhubeka Assos выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия».

Очередной этап престижной веломногодневки прошел между городами Равенна и Верона. Гонщикам предстояло проехать 198 км по маршруту без категорийных подъемов. Ниццоло финишировал первым, его время – 4 часа 42 минуты 19 секунд. Вторым стал представитель Jumbo-Visma Эдуардо Аффини. Третий результат показал гонщик BORA – hansgrohe Петер Саган.

Лидер общего зачета Эган Берналь из Ineos Grenadiers финишировал в общий группе и остался на первом месте. Русский велогонщик Александр Власов из Astana – Premier Tech стал 28-м и сохранил второе место в общем зачете. Он уступает Берналю 45 секунд.

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14-й этап пройдет 22 мая, его протяженность составит 205 км.

Всего на «Джиро д’Италия» гонщикам предстоит преодолеть 21 этап.

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