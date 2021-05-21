Итальянский велогонщик Джакомо Ниццоло из команды Qhubeka Assos выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия».
Очередной этап престижной веломногодневки прошел между городами Равенна и Верона. Гонщикам предстояло проехать 198 км по маршруту без категорийных подъемов. Ниццоло финишировал первым, его время – 4 часа 42 минуты 19 секунд. Вторым стал представитель Jumbo-Visma Эдуардо Аффини. Третий результат показал гонщик BORA – hansgrohe Петер Саган.
Лидер общего зачета Эган Берналь из Ineos Grenadiers финишировал в общий группе и остался на первом месте. Русский велогонщик Александр Власов из Astana – Premier Tech стал 28-м и сохранил второе место в общем зачете. Он уступает Берналю 45 секунд.
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- 14-й этап пройдет 22 мая, его протяженность составит 205 км.
- Всего на «Джиро д’Италия» гонщикам предстоит преодолеть 21 этап.
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