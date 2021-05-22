Опубликовано 22/05/2021 в 16:13 GMT | Обновлено 22/05/2021 в 16:13 GMT

Итальянский гонщик команды Eolo-Kometa Лоренцо Фортунато выиграл 14-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия» протяженностью 205 км.

Этап между Читаделлой и Монте-Дзонколаном Фортунато преодолел за 5 часов 17 минут 22 секунды. Вторым к финишу пришел словенец Ян Тратник из Bahrain Victorious, третьим – итальянец Алессандро Кови из UAE Team Emirates.

Россиянин Александр Власов из «Астаны» финишировал 16-м. В общем зачете многодневки Власов опустился со второго на четвертое место и уступает лидеру колумбийцу Эгану Берналю из Ineos Grenadiers 1 минуту 57 секунд.

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Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в «Джиро д'Италия», но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем.

15-й этап пройдет 23 мая, его протяженность составит 147 км.

Гонка завершится гонка 30 мая в Милане.

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