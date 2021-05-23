Бельгийский гонщик команды Team Qhubeka ASSOS Виктор Кампенартс выиграл 15-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия» протяженностью 147 км.
Этап между Градо и Горицией Кампенартс преодолел за 3 часа 25 минут 25 секунд. Вторым к финишу пришел нидерландец Оскар Рисебек из Alpecin-Fenix, третьим – немец Никлас Арндт из Team DSM.
  • 16-й этап пройдет 24 мая, его протяженность составит 212 км.
  • Гонка завершится 30 мая в Милане.
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