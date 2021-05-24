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Велогонщик «Астаны» чудом не налетел на припаркованные машины
Испанский велогонщик Горка Исагирре из «Астаны» при попытке обгона с трудом избежал столкновения с припаркованными машинами во время 16-го этапа «Джиро».
Giro d'Italia : Stage 16 - nice save from Gorka Izagirre
Фото: Eurosport
Автор:
Eurosport
Опубликовано 24/05/2021 в 13:56 GMT
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