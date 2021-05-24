Джиро д'Италия
Велогонщик «Астаны» чудом не налетел на припаркованные машины
30 МИНУТ НАЗАД
Джиро д'Италия
Велогонщик «Астаны» чудом не налетел на припаркованные машины
30 МИНУТ НАЗАД
Джиро д'Италия
Финиш под ливнем и шампанское – топ-моменты 15-го этапа «Джиро»
20 ЧАСОВ НАЗАД