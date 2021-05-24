Колумбийский гонщик команды Ineos Grenadiers Эган Арли Берналь выиграл 16-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия» протяженностью 212 км.
Этап между Сачиле и Кортина д'Ампеццо Берналь преодолел за 4 часа 22 минуты 41 секунду. Вторым к финишу пришел француз Ромен Барде из DSM, третьим – итальянец Дамиано Карузо из Bahrain – Victorious. Российский велогонщик Александр Власов стал седьмым
- 17-й этап пройдет 26 мая, его протяженность составит 193 км.
- Гонка завершится 30 мая в Милане.
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