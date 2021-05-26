Ирландский велогонщик Дэниэл Мартин из команды Israel Start-Up Nation выиграл 17-й этап «Джиро д’Италия».

Этап протяженностью 193 километра ствртовал в городе Канацеи и завершился в провинции Сега ди Ала, которая впервые принимала финиш этапа «Джиро». Время победившего в гонке Мартина – 4 часа 54 минуты 38 секунд. Вторым к финишу пришел португальский велогонщик Deceuninck-Quick Step Жоау Алмейда. Британец Саймон Йейтс из Team Bikeexchange стал третьим.

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Русский велогонщик Александр Власов из Astana – Premier Tech финишировал 17-м и сохранил четвертое место в общем зачете. Он уступает лидеру Эгану Берналю из Ineos Grenadiers 6 минут 3 секунды.

18-й этап «Джиро» состоится 27 мая, его протяженность составит 231 км.

Велоногодневка состоит из 21 этапа, гонка завершится 30 мая в Милане.

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