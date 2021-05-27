Итальянский велогонщик EF Education-Nippo Альберто Беттиоль стал победителем 18-го этапа «Джиро д’Италия».

Этап протяженностью 231 километр прошел между Роверето и Страделлой и стал самым длинным во всей веломногодневке после перерыва. Время победившего в гонке Беттиоля – 5 часов 14 минут 43 секунды. Вторым дистанцию преодолел итальянец Симоне Консонни из Cofidis, третьим стал велогонщик Team DSM Николас Роуч из Ирландии.

Беттиоль разорвал всех на финише – хайлайты 18-го этапа «Джиро»

Джиро д'Италия Беттиоль разорвал всех на финише – хайлайты 18-го этапа «Джиро» 2 ЧАСА НАЗАД

Русский велогонщик Александр Власов из Astana – Premier Tech финишировал 45-м и сохранил четвертое место в общем зачете. Он уступает лидеру Эгану Берналю из Ineos Grenadiers 6 минут 3 секунды.

19-й этап «Джиро» состоится 28 мая, его протяженность составит 166 км.

Велоногодневка состоит из 21 этапа, гонка завершится 30 мая в Милане.

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