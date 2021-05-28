Гонщики «Джиро д’Италия» пожертвуют призовые с 19-го этапа семьям погибших в аварии на канатной дороге. Авария случилась 23 мая на канатной дороге между городом Стреза и горой Моттароне.
Оборвался один из канатов, в результате чего кабина фуникулера упала на землю с высоты 20 метров. Погибли 14 человек, выжил пятилетний Эйтан – сейчас он находится в туринской больнице.
«Хотя «Джиро» не будет восходить на Моттароне, гонщики отдадут дань памяти 14 жертвам аварии на канатной дороге в Стрезе. Они единогласно приняли решение пожертвовать все призовые деньги с сегодняшнего этапа маленькому Эйтану и семьям, пострадавшим от этой ужасной трагедии», – гласит сообщение в твиттере Ассоциации профессиональных велосипедистов.
Джиро д'Италия
Беттиоль выиграл 18-й этап «Джиро д’Италия»
- 19-й этап «Джиро» состоится 28 мая, его протяженность составит 166 км.
- Велоногодневка состоит из 21 этапа, гонка завершится 30 мая в Милане.
Джиро д'Италия
Беттиоль разорвал всех на финише – хайлайты 18-го этапа «Джиро»
Джиро д'Италия
Мартин выиграл 17-й этап «Джиро д’Италия»