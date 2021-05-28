19-й этап веломногодневки «Джиро д'Италия» завершился победой британского спортсмена Саймона Йейтса.

Время победителя – 4:02:55. Вторым стал португалец Жоау Алмейда (+10 секунд), третьим – Эган Берналь из Колумбии (+28 секунд). Российский велогонщик Александр Власов финишировал на пятом месте, уступив в финишном створе итальянцу Дамиано Карузо. Его отставание от лидера – 32 секунды.

Гонщики преодолели 166-километровый маршрут Аббьятеграссо – Альпе ди Мера, в который входили две категорийные вершины и финиш в подъем первой категории.

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20-й этап «Джиро» состоится 29 мая, его протяженность составит 164 км.

Веломногодневка состоит из 21 этапа, гонка завершится 30 мая в Милане.

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