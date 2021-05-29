20-й этап веломногодневки «Джиро д'Италия» завершился победой итальянского спортсмена Дамиано Карузо.

Время победителя – 4:27:53. Вторым стал колумбиец Эган Берналь (+24 секунды), третьим – его соотечественник Даниэль Фелипе Мартинес (+35 секунд). Российский велогонщик Александр Власов финишировал на седьмом месте, уступив в финишном створе британцу Саймону Йейтсу. Его отставание от лидера – 1 минута и 13 секунд.

Велогонщики преодолели 164-километровый маршрут Валле Сплуга – Альпе Мотта, в который входили три подъема первой категории, в том числе на финише.

Гонка завершится 30 мая в Милане 21-м этапом протяженностью 30,3 км.

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