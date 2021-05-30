Колумбийский гонщик команды Ineos Grenadiers Эган Арли Берналь выиграл общий зачет веломногодневки «Джиро д’Италия».

Берналь потратил на преодоление дистанции Гранд-тура 86,17:28 часов. Второе место занял итальянец Дамиано Карузо, который отстал от лидера на 1 минуту и 29 секунд. Третьим стал британец Симон Йейтс, отставший от Берналя на 4 минуты и 15 секунд.

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«Джиро д'Италия» начался 8 мая. Старт соревнования состоялся в Турине, а финиш – в Милане. Гонщики проехали 3410,9 км.

В прошлом сезоне победителем стал британец Тео Гэйган Харт, на момент триумфа он также представлял Ineos Grenadiers.

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