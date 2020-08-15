Страшное видео с «Джиро ди Ломбардия»: гонщик врезался в выступ и упал с моста

Слава богу, что на гонках всегда дежурят медики.

Во время гонки на «Джиро ди Ломбардия» произошел сверхнеприятный инцидент. 20-летний бельгиец Ремко Эвенполь врезался в препятствие и ударился головой о стену.

Эвенпоэль шел среди лидеров гонки, когда случился инцидент. По первому впечатлению зрители могли подумать, что случилось страшное, однако велогонщик пришел в себя, медики оказали ему мгновенную помощь. В течение всего времени Эвенполь оставался в сознании.

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