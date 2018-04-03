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ВелоспортВ прямой трансляции!
Льеж - Бастонь - Льеж
22/04/2018
Льеж-Бастонь-Льеж
22 апреля смотрите гонку «Льеж-Бастонь-Льеж» В ПРЯМОМ ЭФИРЕ на Eurosport Player
Eurosport покажет вам гонку «Льеж-Бастонь-Льеж», считающуюся одной из самых значимых классических гонок года, В ПРЯМОМ ЭФИРЕ.
«Льеж-Бастонь-Льеж» является монументальной профессиональной велогонкой Европы, и очки, заработанные на ней, учитываются в UCI World Ranking. Одна из старейших профессиональных гонок является еще и одной из самых сложных. Долины, по которым проходит гонка, узки и крутосклонны, а трасса проходит по крутым и длинным подъемам и обрывистым спускам.
Eurosport Player – дом велоспорта, что подразумевает прямой показ 23 гонок Мирового тура, включая «Тур де Франс», «Джиро д'Италия», «Вуэльту» и великую Классику.
Предстоящие этапы
Групповая гонка - Мужчины
22/04 - 12:00