22 апреля смотрите гонку «Льеж-Бастонь-Льеж» В ПРЯМОМ ЭФИРЕ на Eurosport Player

Eurosport покажет вам гонку «Льеж-Бастонь-Льеж», считающуюся одной из самых значимых классических гонок года, В ПРЯМОМ ЭФИРЕ.

«Льеж-Бастонь-Льеж» является монументальной профессиональной велогонкой Европы, и очки, заработанные на ней, учитываются в UCI World Ranking. Одна из старейших профессиональных гонок является еще и одной из самых сложных. Долины, по которым проходит гонка, узки и крутосклонны, а трасса проходит по крутым и длинным подъемам и обрывистым спускам.

Eurosport Player – дом велоспорта, что подразумевает прямой показ 23 гонок Мирового тура, включая «Тур де Франс», «Джиро д'Италия», «Вуэльту» и великую Классику.