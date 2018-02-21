Смотрите велогонку «Париж – Ницца» В ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ с 4 по 11 марта на Eurosport Player

Приготовьтесь к увлекательной гонке «Дороге к солнцу»! Первая поэтапная гонка Европы этого сезона и одна из самых знаковых гонок Мирового тура. Восьмидневная гонка покажет, кто из участников находится в лучшей форме. Eurosport Player покажет все этапы 76-го сезона известнейшей гонки «Париж — Ницца».

Eurosport Player – дом велоспорта, что подразумевает прямой показ 23 гонок Мирового тура, включая «Тур де Франс», «Джиро д'Италия», «Вуэльту» и великую Классику.