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ВелоспортВ прямой трансляции!

Париж - Ницца

04/03/2018

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Париж - Ницца
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Париж - Ницца

Париж - Ницца

Смотрите велогонку «Париж – Ницца» В ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ с 4 по 11 марта на Eurosport Player

Приготовьтесь к увлекательной гонке «Дороге к солнцу»! Первая поэтапная гонка Европы этого сезона и одна из самых знаковых гонок Мирового тура. Восьмидневная гонка покажет, кто из участников находится в лучшей форме. Eurosport Player покажет все этапы 76-го сезона известнейшей гонки «Париж — Ницца».

Eurosport Player – дом велоспорта, что подразумевает прямой показ 23 гонок Мирового тура, включая «Тур де Франс», «Джиро д'Италия», «Вуэльту» и великую Классику.

Предстоящие этапы

  • Chatou - Meudon

    04/03 - 12:00

  • Orsonville - Vierzon

    05/03 - 12:00

  • Bourges - Châtel-Guyon

    06/03 - 12:00

  • La Fouillouse - Сент-Этьен

    07/03 - 12:00

  • Салон-де-Прованс - Систерон

    08/03 - 12:00

  • Систерон - Vence

    09/03 - 12:00

  • Ницца - Valdeblore

    10/03 - 12:00

  • Ницца - Ницца

    11/03 - 12:00