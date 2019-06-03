Велогонщик команды Jelly Belly Маттео Йоргенсон получил серьезную травму ноги во время соревнований «Париж-Рубе» для спортсменов не старше 23 лет.

Как сообщает Marca, Йоргенсон порезал ногу о дисковый тормоз другого гонщика. Порез оказался достаточно сильным – тормоз вошел в ногу американца на четыре сантиметра.

Использование дисковых тормозов в шоссейных гонках было разрешено летом 2018 года.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) на протяжении нескольких лет тестировал дисковые тормоза. В 2016 году Фран Вентозо из Movistar заявил, что его порезали тормозным диском при аварии. После этого случая UCI временно приостановил тесты.

Затем тестирование возобновилось (до полной победы дисковых тормозов в 2018-м), но с условием, чтобы роторы имели гладкие и скошенные края.

Бельгийский велогонщик Голартс умер после падения на «Париж-Рубе»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android