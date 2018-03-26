1 апреля смотрите Тур Фландрии В ПРЯМОМ ЭФИРЕ на Eurosport Player

Впервые проведенный в 1913 году, Тур Фландрии является главной гонкой Фландрии и одной из известных классических гонок велосипедного мира. Этот 101-й сезон Тура Фландрии начнется в Антверпене. Последние 75 км похожи на трассы предыдущих годов, и последний этап гонки пройдет по мощеным подъемам Оуде Кваремонт и Патерберга. Всего длина маршрута Тура Фландрии-2018 составляет 259,5 км.

Eurosport Player – дом велоспорта, что подразумевает прямой показ 23 гонок Мирового тура, включая «Тур де Франс», «Джиро д'Италия», «Вуэльту» и великую Классику.