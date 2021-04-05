Швейцарского велогонщика Михаэля Шера дисквалифицировали за нанесение вреда окружающей среде. Шер стал первым, кого отстранили с подобной формулировкой, так как правило вступило в силу всего три дня назад.
Инцидент произошел во время «Тура Фландрии» – Шер выбросил бутылку из-под воды в неположенном месте, хотя на трассах существуют специально отведенные зоны, где разрешено избавляться от мусора. Как только велосипедист кинул бутылку в сторону наблюдавших со стороны фанатов, он разочарованно махнул рукой, так как тут же осознал свою ошибку.
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После этого Шера догнал на мопеде один из организаторов гонки и сообщил швейцарцу о дисквалификации. Наказание затронет только однодневные гонки. Если бы спортсмен выкинул бутылку во время многодневки, его не дисквалифицировали бы, а лишили очков, сообщает Velonews.
- Международный союз велосипедистов ввел это правило, чтобы выброшенный мусор не вредил окружающей среде и не подрывал имидж велоспорта.
- В момент нарушения Шеру оставалось около 100 км до финиша.
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