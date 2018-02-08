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ВелоспортВ прямой трансляции!

Рута дель Соль

14/02/2018

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Сезон велоспорта
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Сезон велоспорта

Сезон велоспорта

Eurosport Player — «дом велоспорта», показывающий все три Гранд-тура и Весеннюю классику в прямом эфире

Все три Гранд-тура:

«Тур де Франс» (7-29 июля), «Джиро д'Италия» (4-27 мая), «Вуэльта» (25 августа — 16 сентября)

Мы полностью освещаем сезон велогонок-2018 и показываем все три Гранд-тура в прямой трансляции, а «Джиро д'Италия» и «Вуэльта» будут показываться в прямой трансляции только на канале Eurosport и на Eurosport Player. Подписчики Eurosport Player получат доступ ко множеству дополнительных трансляций, которые перенесут зрителей в самую гущу событий.

Все классические и поэтапные гонки В ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ

На канале Eurosport вы сможете увидеть более 40 ведущих гонок со всего мира, в том числе такие классические гонки, как Тур Фландрии, «Париж – Рубе» и «Милан – Сан-Ремо», а также престижные поэтапные гонки, как, например, «Критериум Дофине», «Париж – Ницца» и «Тиррено – Адриатико».

Предстоящие гонки

  • Рута дель Соль

    14/02 - 18/02

  • Кюрне - Брюссель - Кюрне

    25/02 - 25/02

  • Ле-Самен

    27/02 - 27/02

  • Вуэльта Каталонии

    19/03 - 25/03

  • Три дня де Панне

    21/03 - 21/03

  • Стрела Брабанта

    11/04 - 11/04

  • Четыре дня Дюнкерка

    08/05 - 13/05

  • Тур Польши

    04/08 - 10/08
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