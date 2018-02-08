Сезон велоспорта

Eurosport Player — «дом велоспорта», показывающий все три Гранд-тура и Весеннюю классику в прямом эфире

Все три Гранд-тура:

«Тур де Франс» (7-29 июля), «Джиро д'Италия» (4-27 мая), «Вуэльта» (25 августа — 16 сентября)

Мы полностью освещаем сезон велогонок-2018 и показываем все три Гранд-тура в прямой трансляции, а «Джиро д'Италия» и «Вуэльта» будут показываться в прямой трансляции только на канале Eurosport и на Eurosport Player. Подписчики Eurosport Player получат доступ ко множеству дополнительных трансляций, которые перенесут зрителей в самую гущу событий.

Все классические и поэтапные гонки В ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ

На канале Eurosport вы сможете увидеть более 40 ведущих гонок со всего мира, в том числе такие классические гонки, как Тур Фландрии, «Париж – Рубе» и «Милан – Сан-Ремо», а также престижные поэтапные гонки, как, например, «Критериум Дофине», «Париж – Ницца» и «Тиррено – Адриатико».