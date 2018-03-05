Британский парламент обвинил Брэдли Уиггинса и команду Sky в использовании допинга

Главный вывод доклада депутатов парламента – Брэдли Виггинс и Team Sky пересекли этическую черту, используя наркотики, разрешенные в соответствии с антидопинговыми правилами, для повышения производительности, а не только для медицинских нужд.

В докладе также говорится, что Team Sky использовала противовоспалительное лекарственное средство триамцинолона для подготовки к «Тур де Франс», который Уиггинс выиграл в 2012 году.

Расследование Британского антидопингового агентства (UKAD), которое завершилось в ноябре, не установило, получил ли Уиггинс противозастойное средство или, как утверждается, триамцинолон, который запрещен на соревнованиях.

Если Уиггинсу был введен триамцинолон в последний день велогонки в Дофине в 2011 году, то это является антидопинговым нарушением с максимальной дисквалификацией на два года и потерей результатов.

«Наркотики использовались Team Sky в рамках правил Всемирного антидопингового агентства (WADA), чтобы повысить производительность гонщиков, а не только для лечения», – отмечает комитет DCMS.

Team Sky решительно опровергла заявление о том, что медицина использовалась командой для повышения производительности.

Уиггинс также опроверг эти утверждения.

Брэдли – пятикратный олимпийский чемпион (четырежды на треке и один раз на шоссе), семикратный чемпион мира на треке, чемпион мира на шоссе и победитель «Тур де Франс»-2012.

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