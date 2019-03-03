Победитель одного этапа «Вуэльты-2017» Стефан Денифль признался в использовании кровяного допинга

Австрийский велогонщик Стефан Денифль признался в использовании кровяного допинга. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

В публикации австрийского сайта отмечается, что после признания полиция временно отпустила Денифля. Стефан был клиентом немецкого доктора Марка Шмидта, которого несколькими днями ранее арестовали в Эрфурте.

Шмидт занимался распространением допинга среди атлетов; масштабные преступления с его участием вскрылись во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде.

31-летний Денифль защищает цвета ирландской команды Aqua Blue Sport.

В 2017 году он выиграл общий зачет «Тура Австрии» и одержал победу на 17-м этапе «Вуэльты».

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