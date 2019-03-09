Британский велоклуб, состоящий из работников порноиндустрии, лишили членства в UCI

Британский велоклуб Porn Pedallers утратил членство в Международном союзе велосипедистов (UCI). Причиной стало название клуба, указывающее на его связь с порноиндустрией.

Как сообщает Bicycling.com, в состав Porn Pedallers входят люди, которые занимаются производством фильмов для взрослых: актрисы, актеры, режиссеры и многие другие.

Клуб входил в состав Британской федерации велоспорта на протяжении трех лет, однако теперь все изменилось: в организации посчитали, что название Porn Pedallers вредит имиджу UCI и отказали порноактрисам в членстве.

«Велоспорт существует для всех, но только не для нас. Мы – это всего лишь велоклуб, наши люди катаются для удовольствия и собирают деньги на благотворительность. Оправдано ли такое решение по отношению к нам?» – задается вопросом твиттер Porn Pedallers.

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