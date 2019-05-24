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Армстронг – о допинге: «Я делал то, что должен был делать ради победы. Ничего бы не поменял»
Вся речь звучит очень странно.
Лишенный титулов за употребление допинга велосипедист Лэнс Армстронг считает приемлемыми собственные нарушения.
«Мы делали то, что должны были делать для победы. Это было незаконно, но я бы не стал ничего менять, даже потеряв кучу денег и упав из князей в грязи. Ничего бы не поменял. Я бы остался верен своему образу действий. Точнее, я бы поменялся, но это нужно пояснить.
Во-первых, я не стал бы менять уроки, которые усвоил. А я бы не смог их выучить, если бы действовал по-другому. Меня не стали бы преследовать и наказывать, веди я себя иначе. Если бы я просто пил допинг и молчал, ничего бы не случилось. А я выпрашивал, предлагал им поймать меня. Это была легкая цель», – цитирует 47-летнего Армстронга NBC Sports.
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- Велосипедист попался на кортикостероидах и эритропоэтине.
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