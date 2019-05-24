Лишенный титулов за употребление допинга велосипедист Лэнс Армстронг считает приемлемыми собственные нарушения.

«Мы делали то, что должны были делать для победы. Это было незаконно, но я бы не стал ничего менять, даже потеряв кучу денег и упав из князей в грязи. Ничего бы не поменял. Я бы остался верен своему образу действий. Точнее, я бы поменялся, но это нужно пояснить.

Во-первых, я не стал бы менять уроки, которые усвоил. А я бы не смог их выучить, если бы действовал по-другому. Меня не стали бы преследовать и наказывать, веди я себя иначе. Если бы я просто пил допинг и молчал, ничего бы не случилось. А я выпрашивал, предлагал им поймать меня. Это была легкая цель», – цитирует 47-летнего Армстронга NBC Sports.

Армстронг выигрывал «Тур де Франс» семь раз, но был лишен титулов.

Велосипедист попался на кортикостероидах и эритропоэтине.

На игле. Как допинг Лэнса Армстронга уничтожил лучшего гонщика нулевых

Качай приложение Eurosport для iOS или Android