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Кима выиграл 18-й этап «Джиро»

Кима выиграл 18-й этап «Джиро»
Eurosport

5 мин. назад

Осталось три этапа.

Итальянский гонщик Nippo Vini Fantini Faizanè Дамиано Кима выиграл 18-й этап «Джиро д’Италия», проходивший по маршруту Вальдаора – Санта-Мария-ди-Сала.

Вторым стал Паскаль Акерманн (BORA-Hansgrohe), третьим – Симоне Консонни (UAE-Team Emirates). Тройка показала одинаковое время – 4 часа 56 минут 4 секунды.

  • В общем зачете продолжает уверенно лидировать Ричард Карапас, почти на 2 минуты опережая Винценцо Нибали.
  • 19-й этап «Джиро» пройдет по маршруту Тревизо – Сан-Мартино-ди-Касторцца. Протяженность участка 151 км.

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