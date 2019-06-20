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Испанский спортсмен получил пугающую травму во время гонки – его грудь как будто полоснули ножичком

Испанский спортсмен получил пугающую травму во время гонки – его грудь как будто полоснули ножичком
Eurosport

10 ч. назад

Пишут, что Андони Азкарате даже повезло: он мог не просто порезать грудь, а рухнуть в ущелье.

18-летний велосипедист Андони Азкарате получил жуткую травму во время любительского чемпионата по велоспорту, который прошел в Басконии.

Как сообщает The Sun, Андони спускался по перевалу, сошел с дистанции и въехал в защитный барьер. После столкновения с барьером спортсмен потерял много крови и был доставлен в больницу, где ему наложили швы.

«Его грудь ударилась о верхнюю часть барьера, но, к счастью, порез вышел не слишком глубоким, хотя и задел яремную вену. Мы по-настоящему испугались», – рассказал спортивный директор команды, за которую выступает Азкарате.

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