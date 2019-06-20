Испанский спортсмен получил пугающую травму во время гонки – его грудь как будто полоснули ножичком

18-летний велосипедист Андони Азкарате получил жуткую травму во время любительского чемпионата по велоспорту, который прошел в Басконии.

Как сообщает The Sun, Андони спускался по перевалу, сошел с дистанции и въехал в защитный барьер. После столкновения с барьером спортсмен потерял много крови и был доставлен в больницу, где ему наложили швы.

«Его грудь ударилась о верхнюю часть барьера, но, к счастью, порез вышел не слишком глубоким, хотя и задел яремную вену. Мы по-настоящему испугались», – рассказал спортивный директор команды, за которую выступает Азкарате.

Сейчас жизни велосипедиста ничего не угрожает.

Андони – не единственный, кто столкнулся с травмоопасными последствиями велоспорта. В начале июня гонщик команды Jelly Belly Маттео Йоргенсон получил серьезную травму, порезав ногу о дисковый тормоз другого гонщика.

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