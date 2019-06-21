14-летняя велогонщица из Оренбургской области погибла в ДТП на тренировке

14-летняя велогонщица из Оренбургской области погибла в дорожно-транспортном происшествии на тренировке, сообщает «Спорт РИА Новости».

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 июня днем на 3-м километре автомобильной дороги Гай – Ириклинское. Предварительно установлено, что 38-летний житель города Орска, управляя автомобилем «Лада», допустил наезд на велосипедиста – 14-летнюю школьницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В Федерации велосипедного спорта России сообщили, что погибшей в ДТП была Ольга Штанько.

В Федерации велосипедного спорта Оренбургской области рассказали, что разбираются в обстоятельствах трагедии.

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