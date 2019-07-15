Кусок дерева вылетел из трека и пронзил велогонщику спину, задев легкое

Итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо оказался в реанимации после инцидента, который произошел с ним во время чемпионата Европы среди юношей до 23 лет.

Во время гонки педаль велосипеда Гоббо вошла в деревянный трек и выбила из него кусок дерева длиной в полметра, который пронзил Лоренцо спину и проколол легкое. Гонщика моментально доставили в больницу, где на протяжении трех часов оказывали помощь.

Сейчас Гоббо идет на поправку. «Он по-прежнему способен посмеяться [над ситуацией], но в течение некоторого времени он не захочет возвращаться к гонкам. Ему придется найти в себе смелость. Он обязательно выздоровеет, но ему предстоит пройти долгий путь», – рассказал о состоянии спортсмена источник, знакомый с ситуацией.

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