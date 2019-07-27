Польский гонщик команды Lotto-Soudal Томаш Марчиньский выложил в инстаграм фотографии икр после одной из восстановительных тренировок.

На них очень жутко вылезли вены, из-за чего ноги смотрятся, конечно, рельефно, но все равно страшновато.

«Вхожу во вторую часть сезона без подгузников! Ноги готовы, голова, видимо, тоже. Осталось только получить удовольствие, и хороший результат придет», – написал под постом Марчиньский.

35-летний поляк не принимает участия в «Тур де Франс»-2019. Он восстанавливается в Испании и готовится к возвращению во второй половине сезона.

Марчиньский – победитель двух этапов веломногодневки «Вуэльта».

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