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Британец побил рекорд скорости на велосипеде, разогнавшись за автомобилем до 280 км/ч

Британец побил рекорд скорости на велосипеде, разогнавшись за автомобилем до 280 км/ч
SNTV

7 мин. назад

Гениальная задумка и шикарная реализация.

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