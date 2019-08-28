Олимпийский чемпион по велоспорту Ян Ульрих оштрафован за нападение на проститутку.

В августе 2018 года пьяный Ульрих оскорбил 31-летнюю женщину и потребовал вернуть 600 евро, которые она получила за оказанные услуги. После ссоры он толкнул ее к стене и избил. Пострадавшая повредила плечо и шейный отдел позвоночника.

Ульрих был осужден за причинение вреда здоровью, он должен выплатить 7,2 тысячи евро, сообщает Reuters.

В том же месяце Ульрих напал на дом актера Тиля Швайгера.

Немец – олимпийский чемпион Сиднея-2000, победитель «Тур де Франс» 1997 года. Уже после завершения карьеры он признался в употреблении допинга.

Победитель «Тур де Франс»-1997 арестован за угрозы черенком от метлы актеру Тилю Швайгеру

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