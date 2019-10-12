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Словенский гонщик испугал фанатов снимком ноги после гонки. Смотрится реально жутковато

Словенский гонщик испугал фанатов снимком ноги после гонки. Смотрится реально жутковато
Eurosport

27 мин. назад

Профессиональные велоспортсмены идут на большие жертвы.

В интернете завирусилось фото ноги словенского велогонщика Янеза Брайковича, сделанное после гонки в Хорватии.

На снимке нога спортсмена выглядит предельно высушенной, а ступни украшены мозолями и синими венами. «Похоже на фотошоп», – написал один из пользователей. «Это больно?» – испугался за Брайковича другой.

Кроме того, многие юзеры оставили под снимком комментарии с эмодзи, изображающими рвотные позывы.

  • Брайкович занял 38-е место в гонке в Хорватии.
  • Победителем гонки стал британец Адам Йейтс.

Кусок дерева вылетел из трека и пронзил велогонщику спину, задев легкое

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