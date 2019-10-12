Eurosport
Словенский гонщик испугал фанатов снимком ноги после гонки. Смотрится реально жутковато
Профессиональные велоспортсмены идут на большие жертвы.
В интернете завирусилось фото ноги словенского велогонщика Янеза Брайковича, сделанное после гонки в Хорватии.
На снимке нога спортсмена выглядит предельно высушенной, а ступни украшены мозолями и синими венами. «Похоже на фотошоп», – написал один из пользователей. «Это больно?» – испугался за Брайковича другой.
Кроме того, многие юзеры оставили под снимком комментарии с эмодзи, изображающими рвотные позывы.
- Брайкович занял 38-е место в гонке в Хорватии.
- Победителем гонки стал британец Адам Йейтс.
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