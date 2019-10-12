В интернете завирусилось фото ноги словенского велогонщика Янеза Брайковича, сделанное после гонки в Хорватии.

На снимке нога спортсмена выглядит предельно высушенной, а ступни украшены мозолями и синими венами. «Похоже на фотошоп», – написал один из пользователей. «Это больно?» – испугался за Брайковича другой.

Кроме того, многие юзеры оставили под снимком комментарии с эмодзи, изображающими рвотные позывы.

Брайкович занял 38-е место в гонке в Хорватии.

Победителем гонки стал британец Адам Йейтс.

Кусок дерева вылетел из трека и пронзил велогонщику спину, задев легкое

Качай приложение Eurosport для iOS или Android