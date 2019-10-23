Велосипедист-трансгендер Рэйчел Маккиннон стала победительницей чемпионата мира по треку, который проходил в Манчестере.

Как сообщает Mirror, во время награждения одна из медалисток, Дон Орвик, оставила свою левую руку за спиной – вместо того, чтобы по традиции приобнять триумфатора. Этот факт вызвал раздражение Маккиннон, которая написала гневный пост в соцсетях.

«Кристен, которая заняла третье место, надела мой стикер «Спорт – это право человека», она проявила солидарность со мной. А женщина, завоевавшая серебро, осталась равнодушна и завела руку за спину. Это был жест с ее стороны, отсутствие спортивной честности», – заявила Рэйчел.

Ранее в феврале две американские легкоатлетки-трансгендера заняли первое и второе места на студенческом чемпионате по легкой атлетике, что вызвало негодование у других участников забега.

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