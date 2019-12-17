Российский велогонщик Ильнур Закарин не исключает возможность смены спортивного гражданства, если санкции ВАДА об отстранении России от крупных турниров вступят в силу.

В 2016 году Закарина сперва не допустили до Олимпиады в Рио из-за допинговой истории в прошлом, но затем CAS отменил решение МОК. Спортсмен все равно не стартовал на Играх, так как не успел приехать в Бразилию.

«На первом этапе все, кто был вовлечен в допинговые скандалы в прошлом, не имели права участвовать в Олимпийских играх. Мне разрешили за два дня до старта. Когда мне позвонили и сказали об этом, у меня не осталось времени подготовиться и поехать в Рио-де-Жанейро, это было нереально. Это обстоятельство стало болезненным ударом.

Хотел бы соревноваться под любым флагом. Если Россию не допустят, но я смогу выступить под нейтральным флагом, это тоже будет очень важно. У меня была идея сменить гражданство. Это возможно, но я не уверен. Мне придется подумать об этом», – цитирует 30-летнего Закарина Cycling News.

Ильнур – бронзовый призер «Вуэльты», также он заезжал в топ-10 на «Джиро Д'Италия» и «Тур де Франс».

Последняя профессиональная команда Закарина – Katusha-Alpecin.

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