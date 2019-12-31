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Российский велогонщик дисквалифицирован на 4 года за мельдоний
Никогда такого не был и вот опять.
Российский велогонщик Валентин Попов дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы РУСАДА.
Срок дисквалификации велосипедиста истечет 5 сентября 2023 года. Спортсмен специализируется на скоростном спуске.
- Попов стал 37-м спортсменом из России, которого наказали за мельдоний.
- Мельдоний вошел в список запрещенных препаратов ВАДА 1 января 2016 года, и пойманными оказались почти 300 российских спортсменов. Позже большинство оправдали, так как вещество не успело вывестись из организма.
ВАДА опубликовала запрещенные вещества на 2020-й. Мельдоний совсем нельзя, кокаин иногда можно
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