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Российский велогонщик дисквалифицирован на 4 года за мельдоний

Российский велогонщик дисквалифицирован на 4 года за мельдоний
Eurosport

19 мин. назад

Никогда такого не был и вот опять.

Российский велогонщик Валентин Попов дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы РУСАДА.

Срок дисквалификации велосипедиста истечет 5 сентября 2023 года. Спортсмен специализируется на скоростном спуске.

  • Попов стал 37-м спортсменом из России, которого наказали за мельдоний.
  • Мельдоний вошел в список запрещенных препаратов ВАДА 1 января 2016 года, и пойманными оказались почти 300 российских спортсменов. Позже большинство оправдали, так как вещество не успело вывестись из организма.

ВАДА опубликовала запрещенные вещества на 2020-й. Мельдоний совсем нельзя, кокаин иногда можно

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