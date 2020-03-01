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Погиб первый советский чемпион мира по велоспорту. Его придавило деревом на лесоповале

Погиб первый советский чемпион мира по велоспорту. Его придавило деревом на лесоповале
Eurosport

23 мин. назад

Ужас.

Чемпион мира по велоспорту на шоссе Андрей Ведерников скончался в возрасте 60 лет. Он погиб на территории одного из санаториев Ижевска.

«Это случилось утром (29 февраля) в Ижевске на лесоповале, его придавило деревом. Следствие идет почти час, тело еще не убирали. На месте врачи и президент местной федерации», – уточнил глава Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.

«Ранним утром спортсмен проводил сына в Пермь. После чего Ведерников отправился на территорию одного из ижевских санаториев. Там в процессе вала деревьев спортсмен получил смертельную травму», – добавил президент Федерации велосипедного спорта Удмуртии Вячеслав Харин.

  • Андрей Ведерников выиграл чемпионат мира-1981 по велоспорту на шоссе в групповой гонке. Он стал первым в истории советским спортсменом, который привез золото с этого турнира.
  • Помимо победы на ЧМ Ведерников пять раз побеждал на первенстве Советского Союза.

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