Чемпион мира по велоспорту на шоссе Андрей Ведерников скончался в возрасте 60 лет. Он погиб на территории одного из санаториев Ижевска.

«Это случилось утром (29 февраля) в Ижевске на лесоповале, его придавило деревом. Следствие идет почти час, тело еще не убирали. На месте врачи и президент местной федерации», – уточнил глава Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.

«Ранним утром спортсмен проводил сына в Пермь. После чего Ведерников отправился на территорию одного из ижевских санаториев. Там в процессе вала деревьев спортсмен получил смертельную травму», – добавил президент Федерации велосипедного спорта Удмуртии Вячеслав Харин.

Андрей Ведерников выиграл чемпионат мира-1981 по велоспорту на шоссе в групповой гонке. Он стал первым в истории советским спортсменом, который привез золото с этого турнира.

Помимо победы на ЧМ Ведерников пять раз побеждал на первенстве Советского Союза.

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