У двух велогонщиков российской команды «Газпром-Русвело» подтвержден коронавирус

Коронавирус подтвержден в ОАЭ у двух членов российской велокоманды «Газпром-Русвело», но все остальные члены команды, даже имеющие отрицательные результаты, пройдут повторные тесты.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего советника посольства России в ОАЭ Юрия Видакаса. Гонщики и персонал «Газпром-Русвело» находятся на карантине в одном из отелей на острове Яс на въезде в столицу ОАЭ – Абу-Даби. По информации телеграм-канала Baza, заболели гонщик Игорь Боев и механик Дмитрий Филиппович.

Многодневная велогонка мирового тура «Тур ОАЭ» была отменена.

Общее число зараженных коронавирусом в ОАЭ достигло 27 человек, пятеро из них полностью излечились.

Ответная игра «Валенсии» Черышева и «Аталанты» пройдет без зрителей из-за коронавируса

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