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У двух велогонщиков российской команды «Газпром-Русвело» подтвержден коронавирус
Эпидемия набирает обороты.
Коронавирус подтвержден в ОАЭ у двух членов российской велокоманды «Газпром-Русвело», но все остальные члены команды, даже имеющие отрицательные результаты, пройдут повторные тесты.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего советника посольства России в ОАЭ Юрия Видакаса. Гонщики и персонал «Газпром-Русвело» находятся на карантине в одном из отелей на острове Яс на въезде в столицу ОАЭ – Абу-Даби. По информации телеграм-канала Baza, заболели гонщик Игорь Боев и механик Дмитрий Филиппович.
- Многодневная велогонка мирового тура «Тур ОАЭ» была отменена.
- Общее число зараженных коронавирусом в ОАЭ достигло 27 человек, пятеро из них полностью излечились.
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