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Экс-велогонщик обвинил журналистку в слишком откровенном наряде. Там действительно жара
Девушке не нужны такие уловки.
Бывший профессиональный велогонщик Свен Спормейкерс обругал аргентинскую журналистку Белен де Мендигурен за слишком откровенный наряд. Свен опубликовал скриншот трансляции Вуэльты Сан-Хуана, на котором журналистка брала интервью у гонщика в облегающем топе, через который просветились соски. Спормейкерс нашел довольно странный повод для недовольства – девушка получила высшее образование в сфере публицистики и работает на ESPN, вряд ли ей нужны подобные уловки.
Свену едва ли будет интересно, а вот тебе – наверняка. Самые нежные фото юной южноамериканки.
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