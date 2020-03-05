Бывший профессиональный велогонщик Свен Спормейкерс обругал аргентинскую журналистку Белен де Мендигурен за слишком откровенный наряд. Свен опубликовал скриншот трансляции Вуэльты Сан-Хуана, на котором журналистка брала интервью у гонщика в облегающем топе, через который просветились соски. Спормейкерс нашел довольно странный повод для недовольства – девушка получила высшее образование в сфере публицистики и работает на ESPN, вряд ли ей нужны подобные уловки.

Свену едва ли будет интересно, а вот тебе – наверняка. Самые нежные фото юной южноамериканки.

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