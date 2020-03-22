Французский велогонщик Тибо Пино во время карантина из-за пандемии коронавируса завел инстаграм-аккаунт для одной из своих коз, которых разводит на ферме.

Главной героиней стала коза по имени Ким, которая родилась две недели назад. Аккаунт ведется от лица животного, на некоторых фото 29-летний Пино поит козу из пивной бутылки.

На аккаунт козы Ким подписались более 3 тысяч человек.

Пино – призер «Тур де Франс»-2014.

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