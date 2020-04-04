Тур Фландрии-2020 пройдет в виртуальном режиме. Смотри гонку вместе с Eurosport

Во время пандемии коронавируса организаторы легендарной классики-Монумента Тура Фландрии нашли способ провести гонку, пусть и в новом формате. 5 апреля 2020 года состоится виртуальный Тур Фландрии – в нем поучаствуют только велогонщики-профессионалы.

На виртуальный старт выйдут 13 спортсменов: победитель Тура Фландрии-2019 Альберто Беттиоль (EF Pro Cycling), Грег Ван Авермат (CCC), Оливер Насен (AG2R La Mondiale), Яспер Стейвен (Trek-Segafredo), Майк Тёниссен и Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Зденек Штыбар, Ив Лампарт и Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), Тим Велленс и Томас Де Гендт (Lotto Soudal), Майкл Мэттьюс и Николас Роч (Sunweb).

Томас де ГендтGetty Images

Виртуальная велогонка пройдет на базе онлайн-платформы Bkool, на которой будет смоделированы финальные 32 км дистанции Тура Фландрии, включающие Круисберг, Ауде Кваремонт, Патерберг и финальные 13 км до финиша в Ауденаарде. Домашние велотренажеры участников способны повторить градиенты подъемов и имитировать брусчатку.

Велогонку, которая продлится час, можно будет посмотреть при помощи Eurosport Player – скачать его можно здесь. Либо

. Прокомментирует виртуальную гонку Сергей Курдюков. Начало стрима – 5 апреля в 16:15 мск. Начало гонки – 16:30 мск. Окончание стрима и гонки – 17:30 мск.