Испанский велогонщик сгорел на балконе – его спина буквально повторяет флаг Дании
Энрику Масу пора просить у Дании гражданство.
Испанский велогонщик Энрик Мас из команды Movistar показал удивительный загар на своей спине.
«От солнца никуда не спрятаться. На балконе оно обжигает вас так же сильно, как на дороге!» – написал Мас в инстаграме, прикрепив фото спины. В комментариях пошутили, что теперь Энрик должен сменить гражданство и представлять Данию.
- В 2016 году Мас выступал за команду Klein Constantia, в 2017-2019 гг. – за команду Quick-Step Floors.
- В 2019-м испанец присоединился к Movistar.
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