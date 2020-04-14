Испанский велогонщик Энрик Мас из команды Movistar показал удивительный загар на своей спине.

«От солнца никуда не спрятаться. На балконе оно обжигает вас так же сильно, как на дороге!» – написал Мас в инстаграме, прикрепив фото спины. В комментариях пошутили, что теперь Энрик должен сменить гражданство и представлять Данию.

В 2016 году Мас выступал за команду Klein Constantia, в 2017-2019 гг. – за команду Quick-Step Floors.

В 2019-м испанец присоединился к Movistar.

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