Сергей Курдюков

Когда? Когда следующая гонка? Когда снова будут прямые трансляции, а не повторы? Я слышал эти вопросы каждый день по многу раз и сел за статью в поисках ответа на них. Хотя бы какое-то подобие ответа – это все же куда лучше, чем просто пожать плечами и сказать: «Ну вы же видите, что творится…».

Судьба профессионального велоспорта в его нынешнем виде висит на волоске – это не истерический вопль, а констатация факта. И дело не в эпидемии, такая ситуация сложилась, как минимум, пару десятилетий назад. Волосок довольно толстый и крепкий, зовется он телевидение. Есть трансляции – спонсоры вкладывают деньги, гонки живут. Верно и обратное: нечего показывать – худо телевидению. Сегодня волосок стал тоньше.

Велосипедный мир сражается за выживание. Картинки и видео на инстаграм-аккаунтах гонщиков, которые исходят потом на станках в окружении детей и домашних питомцев, вроде бы даже отдаленно не напоминают о сражениях – вот только разве увидишь на картинке, что творится у ребят в головах?

В то время как организаторы чемпионатов по игровым видам и хозяева Олимпиады за считанные дни отправили этот год под списание, устремив взгляды в сезон-2021, велоспорт никак не мог себе этого позволить. Он так устроен – это предприятие непрерывного цикла. Исход спонсоров, массовое закрытие команд, безработица, исчезновение из календарей десятков популярных гонок с вековой историей, последующий болезненный процесс восставания из руин, подобный выходу из послевоенной разрухи – вот антиутопический сценарий, который, при покорном следовании воле обстоятельств, вполне мог стать реальностью.

Я писал статью, собирал утечки, теребил инсайды. И ждал. Потому что все говорили: скоро в верхах примут принципиальное решение. Нельзя болтаться на волоске до бесконечности, надо нащупать ногами хоть какую-то опору.

Дэвид ЛаппартентенSID

15 апреля процесс сползания в бездну был остановлен. День, который войдет в историю, не сомневайтесь. В реальной жизни никогда не случалось того, что свершилось онлайн, в разгар глобальной самоизоляции. За виртуальный стол переговоров под эгидой UCI сели, так сказать, все по-настоящему значимые аббревиатуры большого велоспорта. Организаторы крупнейших гонок (ASO, RCS, Unipublic), ассоциация команд AIGCP и гонщицкое объединение CPA, вместо того, чтобы в очередной раз предъявить друг другу список претензий, сошлись на том, как в нынешних критических условиях спасти сезон и приняли его официальный проект!

До этой недели для желающих отложить в сторону драматическую составляющую (а возможно ли?) и обратиться к сухой субстанции факта существовал единственный серьезный источник.

Там – аккуратная колонка ссылок на регулярно обновляемые PDF-файлы со списками перенесенных и отмененных гонок по всем дисциплинам: от шоссе до BMX. Это и было единственным компактным хранилищем по-настоящему официальной информации. Все остальное – домыслы, предположения и так далее, вплоть до фейк-ньюз. Красных ремарок cancelled все еще было довольно мало – на глазок, меньше половины. Напротив большинства гонок – комментарий «переносится». На предыдущем совещании UCI мораторий на проведение соревнований продлили с конца апреля до 31 мая. Соответственно, календарь с июня и далее в этом списке еще не фигурировал, но, например, организаторы «Тура Швейцарии» решили не мучить себя и окружающих неопределенностью и просто отправили гонку в ее нынешнем формате на те же даты будущего года. Только «Швейцария», хоть и хорошая многодневка – не центр гоночного мира…

Тут самое время вспомнить о неочевидной в мирное время «вертикали власти». Последнее слово отнюдь не за организаторами гонок. Они, особенно мегакомпания ASO, хозяева «Тур де Франс» и еще пары десятков престижных стартов, не очень любят признавать, что находятся в подчинении у UCI – но это так (попытки идти на открытое противостояние в итоге всегда оборачивались потерями). Но и международная федерация, в свою очередь, ждет распоряжений от министерств здравоохранения и местных властей. Нет смысла строить планы, если завтра на трибуну выйдет большой начальник и скажет: «Продолжаем сидеть по домам».

В начале этой недели президент Макрон сделал ожидаемое – и предсказуемое по содержанию – заявление. Карантин во Франции продлевается до 11 мая, запрет на проведение публичных мероприятий – до середины июля. Это означало, что «Тур де Франс» в запланированные сроки не начнется. Точка.

Эмманюэль МакронGetty Images

Известно давно, но на фоне происходящего стало ясно настолько, что режет глаза – в профессиональном велоспорте свет клином сошелся на «Тур де Франс». Это не просто красивая визитная карточка вида. Отмена любой другой гонки – драма, отмена «Тура» – катастрофа. Спонсоры, скрипнув зубами, перетерпят любой простой, но не отмену «Большой петли». Примечательно: когда агенты команды, ищущей источники бюджета для участия в высшей лиге, Мировом туре, приходят с предложениями к потенциальному титульному партнеру, чуть ли не первый вопрос с его стороны: «А вы будете выступать на «Тур де Франс»? Если ответ отрицательный или неопределенный, переговоры пойдут туго.

«Петля» должна замкнуться. Хоть когда-нибудь, хоть в какой-то форме. Со всех сторон сыпались варианты, большинство из них отметалось боссом гонки Кристианом Прюдоммом с порога. Министр спорта Франции предложила изолировать пелотон от болельщиков, как сделали с финальными этапами «Париж-Ницца». Мол, телепоказы – основа экономики проекта. Это правда, но не вся. Столицы этапов платят солидные суммы ASO не только за то, чтобы их регион красиво показали с вертолета, зазывая будущих гостей. Им нужны полные гостиницы в этом году, забронированные столики в ресторанах и праздник на обочинах с множеством счастливых лиц в кадре. Давайте не будем судить их за это. Кроме того, закрытие стартовых и финишных городков и отказ от рекламного каравана обернулись бы заметными потерями и для главных инвесторов.

Кристиан ПрюдоммGetty Images

Озвучивалась красивая, но совершенно прожекторская идея – соединить все три Гран-тура в один, по дорогам трех стран. Дальше мечтательных вздохов не пошло. Пытались «обидеть младшеньких» – предлагали отменить «Вуэльту», самую молодую из супермногодневок, а на ее место поставить «Джиро», после «Тура». Но, хотя испанская гонка нынче в одной финансовой упряжке с французами и, по сути, в подчиненном положении, их протестующий голос оказался достаточно громким, чтобы и такой вариант быстро отбросили. Наконец, «Джиро» и «Вуэльту» попытались уговорить временно стать двухнедельными. Ну да, попытка – не пытка…

Решение Макрона подвело черту под периодом чуть ли не ежедневных метаний из крайности в крайность. ASO и UCI, две ключевые аббревиатуры профессионального велоспорта, по следам заявления французского президента, в лице своих представителей сошлись в утреннем совещании и впервые обнародовали конкретные даты перенесенного «Тура»: 29 августа – 20 сентября. Теперь главные действующие лица великого спортивного спектакля (которые, увы, во властной вертикали находятся у самого подножия, но это – тема другого долгого разговора), по крайней мере, получили какой-то ориентир – к чему готовиться, когда выводить себя на пик формы. Почему дату отодвинули на целых полтора месяца от Дня взятия Бастилии, когда должен закончиться макроновский мораторий? Ответ прост: гонщики должны успеть «раскататься», в том числе и через представительные старты. Так что и для нас с вами период мучительного ожидания закончится заметно раньше 29 августа. И любая гонка, даже «маленькая», приобретет невиданную в ее истории глобальную ценность. Предварительно участники исторического совещания решили: перезапуск сезона гонок категории Pro – c начала июля, Мирового тура – с 1 августа.

Чемпионаты мира – священная корова UCI. На доходах от них в значительной степени строится бюджет организации. В этом году он, к тому же, запланирован фактически у порога штаб-квартиры Союза в Швейцарии. Неудивительно, что его даты также были оставлены без изменений – 20-27 сентября.

Весь остальной переверстанный календарь будет теперь строиться, исходя из дат «Тура» и мирового чемпионата. «Перенос» в том PDF-списке – формулировка, конечно, утешительная. Но ведь вопрос – куда переносить?! Календарь и так набит битком на протяжении всего сезона, очень часто авторы новых красивых проектов многодневок обнаруживают, что их будущую лучшую в мире гонку просто, извините, некуда воткнуть. А тут, если (нет, лучше «когда») вирусные тучи разойдутся, на каждую дату в конце лета и осенью будут претендовать по два, а где и по три элитных соревнования. Большие команды уже выразили готовность выставлять по три состава одновременно, пусть усеченных, если есть больные и травмированные – только бы гоняться, чтобы не сгинуть.

«Тур де Франс»-2019Getty Images

Какие гонки спасать в первую очередь? UCI с самого начала высказался определенно: во главе списка – Гран-туры и чемпионат мира, дальше – самые престижные классические однодневки («монументы»), потом – те гонки, которые занимают свои изначальные даты. То есть, условный «Тур Швейцарии» не мог бы сказать условному «Туру Бургоса»: «Знаешь, мы круче, потеснись, пожалуйста». Однодневным «классикам», в некотором смысле, повезло больше. Просто в силу их однодневности. Для них куда проще найти «прореху» в календаре во второй половине сезона.

Итак, 15 апреля решено: «Тур» – в сентябре, вплоть до чемпионата мира, затем – «Джиро», потом «Вуэльта». Значит, испанцев все-таки обидели? Не торопитесь за них заступаться – те, кто откатывал сборы на берегах испанских морей в конце осени и даже в начале зимы, прекрасно знают, что именно в это время, а не в удушающе жарком августе, здесь самая велосипедная погода. Даты проведения пяти Монументов будут определены несколько позже.

Теперь и у нас с вами – без кого, если в корень смотреть, велоспорту не выжить в первую очередь – появились какие-то рубежи, до которых нужно добраться. Дотерпеть. Уже слышатся мне сотни, тысячи голосов: «Вы о чем, посмотрите за окно, забыли, что происходит?!» Именно что не забыли! Уважаемые реалисты и моралисты, позвольте напомнить: гонки – это не только бизнес. Не только развлекуха. Спортивные старты – источник жизненной энергии. Спорт – символ надежды, не случайно даже в самые лихие годы соревнования старались проводить при малейшей возможности. Способность к серьезным играм отличает человека от вечно голодного зверя, для которого важно сохранить тело и которому неведома борьба за выживание духа.

Когда я снова нажму красную кнопку включения микрофона, и по монитору в скоростном вираже замелькают до слез знакомые разноцветные фигурки на невесомых двухколесных машинах – это будет счастье, которое мне в сумрачном сегодня трудно представить.

Скорей бы он пришел, этот заветный день возвращения настоящей жизни!

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