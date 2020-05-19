Лэнс Армстронг
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Велогонщик стал принимать кортизон в первый сезон на профессиональном уровне.
Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг рассказал, в каком возрасте впервые принял допинг.
«Не буду врать – мне был примерно 21 год. Я начал принимать кортизон во время первого сезона среди профессионалов – в 1992 году, за год до победы в Кубке мира. А ЭПО в крови – это как ракетное топливо. Это было то решение, которое мы должны были принять», – цитирует 48-летнего Армстронга The Sun, ссылаясь на ESPN.
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- Армстронг был семикратным победителем престижной многодневки «Тур де Франс».
- В 2013 году он признался в употреблении допинга и был лишен всех титулов начиная с 1998 года, а также получил пожизненную дисквалификацию.
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