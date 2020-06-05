Президент Туркменистана очень любит велосипед – организовал международный праздник и открыл монумент

Гурбангулы Бердымухамедов и велик – братья навек.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов очень любит велосипед.

3 июня во Всемирный день велосипеда глава государства открыл в столице страны Ашхабаде огромный и немного странный монумент, посвященный этому средству передвижения. Конструкция представляет из себя огромную композицию, в ее центре – земной шар с контурами территории Туркменистана. Вокруг на движущейся платформе расположены золотые фигуры велосипедистов в полный рост, а у подножия – караваны верблюдов и табуны лошадей.

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Страннее самого изваяния, наверное, только церемония открытия. Бердымухамедов во главе колонны велосипедистов прошел вокруг монумента, пафосно глядя на него под попсовую композицию на туркменском с рефреном «спорт-спорт-спорт» – музыку не просто наложили на видеоряд, ее действительно исполняли параллельно и даже организовали подтанцовку. В конце мероприятия президент возглавил 12-километровый велопробег до собственного дворца.

Международный праздник в честь велосипеда зарегистрировали в ООН только в 2018 году – тоже с подачи Бердымухамедова. Глава Международного сообщества велосипедистов даже вручил Гурбангулы награду за вклад в развитие велоспорта, приз не доставался никому с 2007-го. Любовь политика не ограничивается любительскими велопробегами – в следующем году чемпионат мира по велотреку пройдет в столице Туркменистана.

Если вы до сих пор не поняли, насколько сильна страсть государственного лидера к великам, то вот еще один пруф – Бердымухамедов не слезает с железного коня даже на военных сборах. Гурбангулы продемонстрировал мощный скилл – на ходу поразил все три мишени из пистолета, держась за руль только одной рукой (на видео с 2:20).

Чтобы дополнить спортивный образ президента, вот еще пара гениальных роликов. Бердымухамедов проводит тренировки для представителей кабинета министров.

И жмет от груди золотую штангу (без блинов) под восторженные аплодисменты.

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