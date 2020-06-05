Велоспорт

Президент Туркменистана очень любит велосипед – организовал международный праздник и открыл монумент

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Гурбангулы Бердымухамедов

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
час назад

Гурбангулы Бердымухамедов и велик – братья навек.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов очень любит велосипед.

3 июня во Всемирный день велосипеда глава государства открыл в столице страны Ашхабаде огромный и немного странный монумент, посвященный этому средству передвижения. Конструкция представляет из себя огромную композицию, в ее центре – земной шар с контурами территории Туркменистана. Вокруг на движущейся платформе расположены золотые фигуры велосипедистов в полный рост, а у подножия – караваны верблюдов и табуны лошадей.

Велоспорт

Армстронг заявил, что впервые принял допинг в 21 год

19/05/2020 В 13:43

Страннее самого изваяния, наверное, только церемония открытия. Бердымухамедов во главе колонны велосипедистов прошел вокруг монумента, пафосно глядя на него под попсовую композицию на туркменском с рефреном «спорт-спорт-спорт» – музыку не просто наложили на видеоряд, ее действительно исполняли параллельно и даже организовали подтанцовку. В конце мероприятия президент возглавил 12-километровый велопробег до собственного дворца.

Международный праздник в честь велосипеда зарегистрировали в ООН только в 2018 году – тоже с подачи Бердымухамедова. Глава Международного сообщества велосипедистов даже вручил Гурбангулы награду за вклад в развитие велоспорта, приз не доставался никому с 2007-го. Любовь политика не ограничивается любительскими велопробегами – в следующем году чемпионат мира по велотреку пройдет в столице Туркменистана.

Если вы до сих пор не поняли, насколько сильна страсть государственного лидера к великам, то вот еще один пруф – Бердымухамедов не слезает с железного коня даже на военных сборах. Гурбангулы продемонстрировал мощный скилл – на ходу поразил все три мишени из пистолета, держась за руль только одной рукой (на видео с 2:20).

Чтобы дополнить спортивный образ президента, вот еще пара гениальных роликов. Бердымухамедов проводит тренировки для представителей кабинета министров.

И жмет от груди золотую штангу (без блинов) под восторженные аплодисменты.

Что будет с «Тур де Франс» и другими гонками? Курдюков – о возвращении велоспорта после пандемии

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Джиро д'Италия

RTBF: велоспорт вернется 1 августа, «Джиро» и «Тур де Франс» пройдут осенью

23/04/2020 В 13:18
Велоспорт

Армстронг заявил, что впервые принял допинг в 21 год

19/05/2020 В 13:43
По теме
Велоспорт
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Велоспорт

Армстронг заявил, что впервые принял допинг в 21 год

19/05/2020 В 13:43
Джиро д'Италия

RTBF: велоспорт вернется 1 августа, «Джиро» и «Тур де Франс» пройдут осенью

23/04/2020 В 13:18
Велоспорт

Что будет с «Тур де Франс» и другими гонками? Курдюков – о возвращении велоспорта после пандемии

16/04/2020 В 14:34
Тур де Франс

Организаторы «Тур де Франс» подтвердили перенос многодневки

14/04/2020 В 19:27

Последние видео

Play Icon
Париж - Ницца

Суровый завал на третьем этапе «Париж – Ницца», после которого не все гонщики поднялись с земли

00:00:46
Play Icon
Play Icon
Кюрне - Брюссель - Кюрне

Раздосадованный падением гонщик швырнул велосипед в соперника и словил дисквалификацию

00:01:28
Play Icon
Play Icon
Омлоп Хет Ниусблад

Велогонщики налегали на педали, но закрытый железнодорожный переезд вынудил их притормозить

00:00:54
Play Icon
Play Icon
Saudi Tour

В Саудовской Аравии мощный ветер сдул велогонщиков с трассы и спровоцировал аварию

00:00:58
Play Icon

Тренды

Play Icon
Снукер

Лучшая серия ЛЧ и в карьере О'Коннора – Джо выбил жирные 143 очка в матче против Селби

21 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Германии

Вернер подпишет 5-летний контракт с «Челси» и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

ДЕНЬ НАЗАД
Чемпионат Украины

Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»

ВЧЕРА В 14:23
Play Icon
Снукер

Эти 12 минут пролетят в одно мгновение: настолько хорош 111-очковый брейк Уилсона

ВЧЕРА В 11:03
Play Icon
НХЛ

Плющев: «Панарин начал понимать, что, сидя на золотом унитазе, учить кого-то жизни еще рановато»

ВЧЕРА В 21:20
Play Icon
Снукер

Лисовски выдал серию в 122 очка, срезался на розовом, но ни на секунду не расстроился

02/06/2020 В 21:23
Play Icon
Play Icon
Теннис

Резкая атака Надаля в финале «РГ-2012» против Джоковича и звериный рык чемпиона

02/06/2020 В 21:09
Play Icon
Play Icon
Теннис

9 лет назад Федерер в эпичном матче не пустил Джоковича в финал «РГ». Посмотри, как это было

02/06/2020 В 12:04
Play Icon
Play Icon
Снукер

Шикарный удар Трампа по розовому шару на финише первого фрейма

01/06/2020 В 17:49
Play Icon
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Чемпионат Испании

Экс-игрок «Ливерпуля»: «Зидан хочет Погба и Мане. Думаю, Садио перейдет в «Реал»

24/03/2020 В 09:42
Клубный чемпионат мира

О клубном ЧМ нужно забыть навсегда. «Ливерпуль» стал чемпионом мира еще в июне

22/12/2019 В 00:02
Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материалАрмстронг заявил, что впервые принял допинг в 21 год
Следующий материал3 тяжелоатлета из РФ сдали положительные допинг-пробы – в 2019-м их подозревали в другом нарушении