Известный велогонщик получил несколько травм, объезжая стаю гусей на дороге

Ники Терпстра
Фото: Getty Images
Гуси не пострадали, а Ники Терпстра – очень.
Известный голландский велогонщик Ники Терпстра получил травмы при курьезных обстоятельствах.
VeloNews сообщает, что 36-летний спортсмен был госпитализирован на вертолете прямо с тренировки. «Ники сильно разбился. Он в больнице, ему придется пробыть там еще несколько дней. Смертельной опасности нет, но ему нужно время, чтобы прийти в себя», – рассказала жена велосипедиста Рамона.
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По информации новостного агенства NOS, группа Терпстры объезжала небольшую стаю гусей. Ники вылетел в кювет, ударился о большой камень и получил несколько неопасных для жизни травм: коллапс легкого, сотрясение мозга, переломы ребер и ключицы.
- Терпстра – четырехкратный чемпион мира, победитель «Париж-Рубе» и «Тура Фландрии».
- Выступает за профессиональную команду Deceuninck-Quick Step.
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