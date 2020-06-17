Известный велогонщик получил несколько травм, объезжая стаю гусей на дороге

Гуси не пострадали, а Ники Терпстра – очень.

Известный голландский велогонщик Ники Терпстра получил травмы при курьезных обстоятельствах.

VeloNews сообщает, что 36-летний спортсмен был госпитализирован на вертолете прямо с тренировки. «Ники сильно разбился. Он в больнице, ему придется пробыть там еще несколько дней. Смертельной опасности нет, но ему нужно время, чтобы прийти в себя», – рассказала жена велосипедиста Рамона.

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По информации новостного агенства NOS, группа Терпстры объезжала небольшую стаю гусей. Ники вылетел в кювет, ударился о большой камень и получил несколько неопасных для жизни травм: коллапс легкого, сотрясение мозга, переломы ребер и ключицы.

Терпстра – четырехкратный чемпион мира, победитель «Париж-Рубе» и «Тура Фландрии».

Выступает за профессиональную команду Deceuninck-Quick Step.

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