Российский велогонщик Павел Свешников потерял сознание на групповой гонке на Гран-при Москвы и позже скончался, несмотря несмотря на усилия бригады медицинской помощи.

«Федерация велосипедного спорта России с прискорбием сообщает о трагическом инциденте на Гран-при Москвы, который унес жизнь велогонщика Павла Свешникова. По предварительной информации, спортсмен потерял сознание и упал во время групповой гонки. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой находящейся на треке, а также усилиям медиков, прибывших по вызову на велодром в Крылатском, жизнь спортсмена не удалось спасти», – сообщается в заявлении, размещенном на сайте ФВСР.

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Партнер Свешникова, призер чемпионата мира Виктор Манаков рассказал «Р-Спорт», что Павел и раньше падал в обморок: «Проблемы со здоровьем у него проглядывались, пульс порой был просто нездоровый. В прошлом году на соревнованиях в Омске он упал в обморок во время мэдисона, мы ему говорили, чтобы он следил за собой, но в итоге… получили то что получили.

Организм ведь сам понимает, что переступает через красный предел нагрузки. У Паши был предел достаточно высокий, но у сердца этот предел был ниже. Он перерабатывал, сердце не справлялось, удивлялся, как он с таким пульсом может выступать и гоняться на уровне».

Свешников принимал участие в соревнованиях на треке в Крылатском.

(Фото: инстаграм Павла Свешникова)

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