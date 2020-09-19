Во Франции завершился предпоследний этап веломногодневки «Тур де Франс»-2020.
21-летний словенский гонщик Тадей Погачар показал лучшее время – 55 минут 55 секунд – и привез соотечественнику Приможу Рогличу 1 минуту 56 секунд. Погачар в супергеройском стиле забрал желтую майку лидера перед последним этапом – шествием в Париж. Тадею пришлось по ходу заезда сменить велосипед, но это не помешало ему на последних километрах настигнуть капитана Team Jumb-Visma, перехватить лидерство в гонке и в генеральной квалификации. Реакция парня дает понять, насколько он сам в шоке.
Погачар – победитель «Тур де Франс»-2020. Рядом с ним на подиум в Париже взойдут Примож Роглич, ставший вторым (+0:59) и Ричи Порт (+3:30).
- Роглич большую часть веломногодневки лидировал в общем зачете.
- Погачар забрал не только желтую майку, но и майку лучшему молодому гонщику.