21-летний словенский гонщик Тадей Погачар показал лучшее время – 55 минут 55 секунд – и привез соотечественнику Приможу Рогличу 1 минуту 56 секунд. Погачар в супергеройском стиле забрал желтую майку лидера перед последним этапом – шествием в Париж. Тадею пришлось по ходу заезда сменить велосипед, но это не помешало ему на последних километрах настигнуть капитана Team Jumb-Visma, перехватить лидерство в гонке и в генеральной квалификации. Реакция парня дает понять, насколько он сам в шоке.