Американская Велогонщица Хлоэ Дигерт попала в страшную аварию на чемпионате мира по шоссейным гонкам на время.

Во время прохождения поворота 23-летняя спортсменка не справилась с управлением и вылетела за ограждения в обрыв. Врачи быстро оказали девушке первую помощь и доставили в больницу. На ее левой ноге огромный порез – в клинике сделали операцию по восстановлению рваной раны. Фотографию этой жути, если решитесь, можете посмотреть по ссылке.

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«Мы немного успокоились, все могло быль гораздо хуже. Хлоэ – молодой боец. С ее целеустремленностью она вернется очень скоро. А пока мы хотим, чтобы она сосредоточилась на восстановлении», – приводит слова члена команды гонщицы Cyclingnews.

До инцидента Дигерт лидировала в гонке, в прошлом году она заняла первое место.

После схода Хлоэ победу одержала Анна ван де Брегген из Нидерландов.

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