Велосипедист Павел Сиваков мог выступать за сборные Италии или Франции на Олимпиаде 2021 года в Токио, но решил участвовать в соревнованиях в составе команды России. Спортсмен родился в Венеции и имеет французское гражданство – почему он сделал такой выбор?

19 октября тренера сборной Франции ждало разочарование – Павел объявил о решении выступать за команду России. 23-летний велогонщик из британской команды Ineos Grenadiers всегда носил майку в цветах российского флага, как и его родители – Алексей Сиваков, пятикратный участник чемпионатов мира, и Александра Колясева, двукратный победитель ЧМ в командной гонке.

Велоспорт Российский велогонщик Сиваков победил на многодневке «Тур Альп» 26/04/2019 В 17:54

Павел родился в Италии, но живет во Франции с первого года жизни – в 1998 году его отец подписал контракт с местной командой Big Mat-Auber 93. Сиваков-младший прекрасно говорит по-французски и формально может претендовать на вызов в команду Франции, но есть проблема: по правилам Международного союза велосипедистов гонщик не имеет права участвовать в турнирах сборных в течение двух лет после смены гражданства. Так что Павел сможет гонять на Олимпийских играх в Токио в цветах триколора – но только российского.

«Дома мы говорим по-русски, но это одна из немногих вещей, которые связывают меня с Россией. Я там никогда не жил. Сейчас я представляю сборную России, но план в том, чтобы однажды пробиться в команду Франции. Смена гражданства заставит меня пропустить Олимпийские игры в Токио, и это, возможно, единственный турнир в моей карьере, который подходит моему профилю. Олимпиада с перепадом высот более 4000 метров – это редкость. Я буду жалеть, если упущу этот шанс. Сначала я сказал себе: «Ничего, ну пропущу Олимпиаду». Но для любого спортсмена Игры – это нечто особенное, крупнейшее спортивное событие в мире. Это непростое решение», – рассказал Сиваков Eurosport на чистом французском.

Россию лишили возможности участвовать в Олимпиаде в Токио из-за допингового скандала, но страна обратилась в Спортивный арбитражный суд, который рассмотрит дело в ноябре. Отдельные спортсмены в любом случае смогут выступить под нейтральным флагом, если докажут свою непричастность к допинговой истории – это как раз вариант Сивакова. Похоже, только временный – на Играх 2024 года в Париже он мечтает представлять Францию.

Велоспорт Воля Павла. Первый русский, который попал в лучшую команду мира в 20 лет 07/09/2017 В 10:04