Велогонщик из Сан-Марино Майкл Антонелли скончался в возрасте 21 года. Об этом сообщила пресс-служба команды Mastromarco Sensi Nibali, за которую выступал спортсмен.

Антонелли был госпитализирован 30 ноября после того, как тесты на коронавирус спортсмена и его семьи дали положительный результат. Мать и брат велогонщика были помещены на карантин дома.

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Спустя некоторое время Майкл был переведен в реанимацию. 3 декабря он скончался.

  • В августе 2018 года Антонелли попал в аварию на гонке для юниоров «Флоренция – Виареджо» и получил тяжелые травмы, упав в овраг вместе с другими участниками.
  • Восстановление от повреждений было долгим, в связи с чем его организм значительно ослаб.

(Фото: сайт Mastromarco Sensi Nibali)

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